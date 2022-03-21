21 марта 2022 | Время чтения 4 мин

Заявление украинского врача о необходимости кастрации раненных пленных российских солдат — очередное свидетельство того, что массовую ненависть к русским украинские нацисты копили годами. И лишь спецоперация помогла обнажить истинные желания деформированных потомков фашистов. Комментарии соцсетей.

Светлана Шаповалова, , 15:23 — REGNUM Публичное заявление украинского врача, потребовавшего кастрировать пленных российских солдат, взбесило соцсети. Люди прямо говорят: сказать так мог только фашист. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии.

Обыкновенный Фашизм Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Его случаем не Йозеф Менгеле зовут?» — спрашивает S.

«Каннибализм в государственных масштабах!» — считает Елена.

«Зря он это сказал! Ибо теперь я сама готова взяться за оружие, и, думаю, ещё много матерей встанут рядом!» — поделилась Татьяна В.

«Ему после этих слов лучше самому харакири сделать!» — считает Сергей.

«Сколько можно гуманно действовать нашим солдатам? Нацисты угрожают вырезать русских детей, женщин, кастрировать солдат! Пора это закончить», — призывает Любовь Агафонова.

«Не только кастрировать он дал указание, раз говорит, что русские будут умирать в большом количестве, значит, ещё и указание не оказывать помощь или намеренно убивать», — рассуждает Анна.

«Долбить упырей надо, чтобы нацистская опухоль не дала метастазы», — поддерживает Надежда.

«Вот они — нацисты XXI века, открыли свое истинное лицо. Какие мрази», — написала Ирина.

Йозеф Менгеле проводит эксперименты над детьми

«Пора высокоточным оружием точечно уничтожать таких тварей», — предлагает Павел Малинов.

«Согласна на все 100! Почему они к нашим относятся как к нелюдям, а наши их кормят поят и отпускают… А они, в свою очередь, мало того, что убивают, так еще и глумятся над погибшими», — напоминает Екатерина Мерзликина.

«Гестапо! Боже, врач! Это не врач, это нечто страшное в облике человека, если можно назвать человеком!» — соглашается Полина.

«С фашизмом надо заканчивать, и чем быстрее, тем лучше!» — считает Галина.

«Его кастрировать надо… Чтобы такие, как он, больше не плодились. В голове не укладывается жестокость по отношению к нашему народу. Еще врач называется», — предлагает Татьяна Нежута.

«С таким спокойствием, таким голосом произносить такие слова может только фашист. Смерть фашистам! Вероятно, у него есть дети? Бедные родственники. Сочувствую и сожалею!» — отмечает Татьяна.

«Фашистов, говорите, нету в Украине? Им просто надо было повод дать. В итоге дали повод — и вот результат», — замечает Дмитрий Дроздов.

«Деградирует нация украинская, и какая ж его мать родила», — комментирует Анастасия.

«Жаль, что его отца в свое время не кастрировали, больной выродок!» — поделилась мнением Юлия Алтайская.

«Рамзан Ахматович, вы его на карандаш взяли?» — обращается к президенту Чечни Анатолий Панин.

«Все эти желания сидели у них внутри. Теперь им развязали руки и языки. Отсюда и избиение и приматывание голых людей к столбам, мысли о кастрации, живые щиты из мирного населения. Все это у них было до этой военной операции. Глубоко деформированные потомки «васюр», «бандер» и прочих душевно-неполноценных», — высказалась Юлия Ч.

«Это массовая истерия среди всех украинцев, массовая ненависть, которая копилась десятилетиями, сейчас вылезла. Угрозы, оскорбления во всех комментариях и раньше были, сейчас как будто с цепи сорвались. Но они забыли: что посеешь, то и пожнешь… Своей злобой захлебнутся сами…» — поддерживает Марина.

«У меня тетка живет в западной Украине. Не виделись 27 лет, общались только в соцсетях и по телефону. Сейчас я столько ненависти от нее слышу в свой адрес, что я русская и живу в России. Просто за один месяц мы из родственников превратились в чужих людей», — поделилась Оксана Лунева.

«Если не поддаваться эмоциям, то украинское медиа, позволяя публично высказываться подобным животным, оказывает себе и украинскому нацистскому режиму медвежью услугу: ведь это готовый материал для будущего Неминуемого Военного Трибунала!

Жертвы нацистов Цитата из д/ф «Обыкновенный фашизм». Реж. Михаил Ромм. 1965. СССР

Нашим специалистам из Росгвардии было бы сложнее работать, если бы бандерлоги снова одели маски «невинных жертв голодомора» и попрятались по норам. А так… все их лица и мысли на виду», — рассуждает Егор.

«Вот яркий пример риторики среднестатистического украинца. Сам ничего в этой жизни не представляет. Но словами, проклятиями, описаниями зверств, садистскими подробностями — украинцы впереди планеты всей. И это вот все с экранов государственных каналов в прайм-тайм.

Эти страх, зависть, ненависть, лютая злоба, описанные Гоголем, Шевченко, Ал. Толстым, — национальная черта. Не надо писать про замечательный радушный веселый характер народа. Ночью паночка превращается в ведьму», — пишет К.

Напомним, ранее в интернете появилось видео, на котором некий руководитель украинского проекта «Мобильный госпиталь» Геннадий Друзенко в прямом эфире на всеукраинском телеканале говорит о том, что дал врачам приказ кастрировать пленных российских солдат, потому что это не люди.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбудить уголовное дело и дать процессуальную оценку действиям «врача».

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