Тула, 21 марта, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Жительнице Тулы назначен штраф в 48 тысяч рублей за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Тульской области 21 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

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Дело об административном правонарушении рассмотрел Центральный районный суд Тулы 20 марта. Судом установлено, что 9 марта гражданка «осуществила публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил Российской Федерации».

Сама нарушительница свою вину полностью признала. Суд назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 48 000 рублей. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.