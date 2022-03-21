Москва, , 14:34 — REGNUM Россия полностью обеспечивает себя сахаром и гречихой. Об этом 21 марта заявила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании в правительстве.

Виктория Абрамченко Economy.gov.ru

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«Хочу сейчас успокоить наших граждан — мы полностью обеспечиваем себя и сахаром, и гречихой. Не нужно поддаваться панике и скупать эти товары», — сказала она.

Она рассказала, что сейчас в России проводится плановое проведение посевной кампании, яровой сев проведён на площади 278 тыс. гектаров. Также на площади 4,7 млн гектаров завершена подкормка озимых.