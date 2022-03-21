Сеул, 21 марта, 2022, 14:34 — ИА Регнум. В столице Южной Корее возобновят вечерние экскурсии по королевскому дворцу Кёнбоккун. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Управления по охране культурного наследия.

Blmtduddl Королевский дворец Кёнбоккун. Сеул

По их словам, главный дворец династии Чосон будет открыт с 1 апреля по 29 мая с 19:00 до 21:30. Отмечается, что ежедневно дворец смогу посещать не более 1,3 тыс. человек.

С 1 апреля по 31 декабря также будет открыт для публики дворцовый павильон Кёнхверу, который использовался для королевских банкетов и особых правительственных мероприятий, таких как приёмы иностранных посланников.

Сообщается, что попасть на экскурсию можно только по предварительному бронированию.