Москва, , 14:33 — REGNUM У граждан России должна сохраниться возможность широкого выбора товаров. Об этом 21 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

Михаил Мишустин Nalog.ru

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«Важно, чтобы у людей была возможность выбора, и повышение порога беспошлинного ввоза поможет гражданам и дальше делать покупки в иностранных онлайн-магазинах. Тем более, что некоторые из них уже принимают оплату картами «Мир». Рассчитываем, что их число будет расти», — заявил Мишустин.

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