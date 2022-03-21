Москва, 21 марта, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Европа является крупнейшим внешнеторговым партнером РФ. На поставки из России приходится примерно 40% всего потребления газа в ЕС, на долю России приходится 27% импорта нефти в ЕС и 46% импорта угля, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Конфликт России с Украиной, санкции и ответные меры усилят инфляционное давление в Европе.

Это произойдет через цены на энергоресурсы, продовольствие, удобрения, металлы (четвертый пакет санкций запрещает ввоз в ЕС ряда продуктов черной металлургии из России), через возможное усиление перебоев с поставками.

Перспективы экономического роста ЕС также ухудшатся. Это отражено в новых прогнозах ЕЦБ.

На мартовском заседании ЕЦБ повысил прогноз инфляции на текущий год с 3,2% до 5,1%, а на будущий год — с 1,8% до 2,1%, при этом прогноз роста ВВП на текущий год снижен в базовом сценарии с 4,2% до 3,7%.

Скорее всего, инфляция усилится в марте и во II квартале, достигнув 6% по мере того, как рост цен на сырье будет переходить в повышение производственных затрат, а затем — в отпускные цены.

При этом высокая инфляция может продлиться дольше, чем ожидалось ранее, но к концу 2022 года может замедлиться от максимальных внутригодовых уровней, оставаясь заметно выше целевого уровня ЕЦБ», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с событиями на Украине уровень инфляции в еврозоне будет высоким в течение длительного периода времени, заявил вице-председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Луис де Гиндос Хурадо.

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