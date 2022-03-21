Москва, 21 марта, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Проблематику военно-биологической деятельности США на Украине обсудил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков с чрезвычайным и полномочным послом Китая в России Чжан Ханьхуэем. Об этом говорится в сообщении МИД.

Mohammad Hassanzadeh. tasnimnews.com Сергей Рябков

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Российская сторона, как отмечается, привлекла внимание к проблематике военно-биологической деятельности США на Украине, а также к усилиями Москвы на профильных международных площадках.

«С обеих сторон подчеркнута высокая эффективность российско-китайского внешнеполитического взаимодействия», — добавили в МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, китайский постпред при ООН Чжан Цзюнь ранее заявил, что американским и украинским властям следует дать разъяснения относительно военно-биологической деятельности США на Украине.

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