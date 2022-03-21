Москва, , 14:29 — REGNUM Правительство работает над тем, чтобы сохранить гражданам доступ к привычным товарам. Об этом 21 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

«В условиях нарушения логистических и торговых цепочек необходимо помочь людям сохранить доступ к привычным товарам. Возможности покупать их, несмотря на ограничения со стороны недружественных государств», — заявил Мишустин.

По его словам, для этого идёт активное взаимодействие с партнёрами России по ЕАЭС.

«По предложению России в ЕАЭС будет повышен порог беспошлинной покупки в зарубежных интернет-магазинах с нынешних 200 до 1000 евро. Требования к весу посылки останутся прежними — не больше 31 кг», — указал он.

Такое решение будет действовать до 1 октября 2022 года.