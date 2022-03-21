Москва, 21 марта, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Партия СРЗП запустила сайт, где планируют собирать вопросы от граждан о «вредителях», сообщения будут переадресовываться главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, сообщили в пресс-службе сопредседателя СРЗП Захара Прилепина.

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Парламентарии ведут «сбор вопросов россиян о «вредителях» государства и направляет соответствующие запросы в СКР».

Предполагается, что на сайте будут аккумулироваться запросы граждан по поводу недоработок или упущений властей, которые могли быть спланированными и иметь цель нанесения вреда государству.

Конкретные случаи и фамилии «вредителей» будут поступать в СКР в формате обращений депутатов Госдумы от СРЗП.