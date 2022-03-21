Тунис, 21 марта, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Президент Туниса Кайс Сайед официально прокомментировал ход кампании по сбору предложений о внесении поправок в конституцию страны. Об этом 21 марта сообщает Babnet.

Houcemmzoughi Кайс Сайед

По данным журналистов, президент записал обращение к гражданам страны в ходе которого призвал тунисцев направлять свои предложения на сайт правительства страны. Он также добавил, что за несколько месяцев в кампании приняли участие более 500 тысяч человек.

«Я узнал, что число участников превысило полмиллиона, несмотря на препятствия, угрозы и насилие в отношении молодежи и ряда тунисцев, которые решили совершить это беспрецедентное историческое усилие», — заявил Кайс Сайед.

По словам президента, предложения граждан будут обработаны и вынесены на референдум об изменении конституции 25 июля 2023 года.