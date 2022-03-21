Донецк, 21 марта 2022, 14:27 — REGNUM Специалисты министерства транспорта Донецкой Народной Республики восстановили мост на автодороге «Мариуполь-Урзуф». Об этом 21 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
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В штабе рассказали о восстановлении моста в посёлке Ялта Мангушкского района ДНР. Теперь по автодороге обеспечен проезд автотранспорта.
Как сообщало ИА REGNUM, в Мариуполе находятся несколько тысяч украинских боевиков, заявил глава ДНР Денис Пушилин.