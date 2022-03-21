В ДНР на дороге из Мариуполя в Урзуф восстановили мост
Донецк, 21 марта, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Специалисты министерства транспорта Донецкой Народной Республики восстановили мост на автодороге Мариуполь — Урзуф. Об этом 21 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
Иван Шилов ИА REGNUM
ДНР
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В штабе рассказали о восстановлении моста в посёлке Ялта Мангушкского района ДНР. Теперь по автодороге обеспечен проезд автотранспорта.
Как сообщало ИА REGNUM, в Мариуполе находятся несколько тысяч украинских боевиков, заявил глава ДНР Денис Пушилин.