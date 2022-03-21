Казань, , 14:33 — REGNUM Вынужденные переселенцы из Донецкой и Луганской народных республик самостоятельно прибыли в Татарию, среди них более 50 детей. Об этом сообщила замминистра образования и науки РТ Алсу Асадуллина.

Беженцы

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Семьи из Донбасса в настоящее время проживают в Казани и в районах республики. Беженцы разместились у своих родственников, а также в пунктах временного размещения. Как отметила Асадуллина, с такими семьями очень тесно сотрудничают. В случае необходимости привлекают психологов, социальных работников, да и волонтеры всегда рядом.

«Они приехали самостоятельно с семьями, с бабушками, а также со старшими родственниками, поскольку у некоторых детей семьи остались на их родине. Это неорганизованные группы, они начали приезжать к нам с конца февраля. Дети уже учатся в наших школах, колледжах, устраиваются в детские сады», — цитирует «Татар-информ» спикера.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии для временного размещения вынужденных переселенцев из Донбасса определили шесть пунктов пребывания в санаториях: «Ливадия», «Жемчужина», «Васильевский», «Санта», гостиница «Кварт», Камаз-жилбыт.

Читайте также: В Татарии готовы предложить жителям Донбасса рабочие места

Читайте также: В Татарии отметили восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией