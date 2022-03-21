Донецк, 21 марта, 2022, 14:22 — ИА Регнум. По населённому пункту Еленовка в Донецкой Народной Республике украинские боевики дважды за сутки открывали огонь. Об этом 21 марта сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Первый обстрел был совершён в 09:22. Тогда военные формирования Украины выпустили по посёлку десять снарядов калибра 122 мм. Второй обстрел был зафиксирован в 13:32.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению[…] н.п. Новомихайловка — н.п. Еленовка: выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевские силовики выпустили пять снарядов калибра 122 мм по населённому пункту Гольмовский в ДНР. Обстрел производился в 11:05 мск 21 марта из населённого пункта Новолуганское.

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