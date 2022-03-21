21 марта 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили новость о том, что представитель компании Meta в ходе заседания Тверского суда Москвы попросила прекратить судебное производство по иску Генеральной прокуратуры России в отношении компании.

Мирослава Романенко, , 15:35 — REGNUM Представитель компании Meta в ходе заседания Тверского суда Москвы попросила прекратить судебное производство по иску Генеральной прокуратуры России в отношении компании.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

«Просим прекратить производства по делу, у суда нет полномочий для его рассмотрения: Meta — иностранная компания, иск должен рассматриваться по месту ее регистрации (в США — М. Р.)», — приводит слова адвоката компании РИА Новости.

Также адвокат компании ходатайствовала о переносе слушаний, мотивировав это невозможностью в короткий срок ознакомиться с материалами дела.

Читайте также: В Москве начался суд о признании Meta экстремистской организацией

Заявление защиты иностранной компании обсудили читатели телеграм-канала «Open Ukraine / УКРАИНА».

«Всё себе лазейки копают, крысы», — возмутилась Марьяна.

«Руководители этой помойки должны быть объявлены в международный розыск как пособники террористов. То же самое касается рекламодателей», — добавил Alexey B.

«Отчего же? Деятельность на территории страны обуславливается законодательством этой страны. Если деятельность «частной компании» нежелательна или деструктивна, то её вправе пресечь. И это справедливо для любой страны и любой пришедшей с какой-либо целью компании», — отметила Vlada.

«По месту регистрации или по месту правонарушения?» — задалась вопросом Irina P.

«Меta решила поучить российский суд, что он вправе, а что нет делать в России? Иногда американцы наивны как дети», — написала Ирина.

Адольф фон Менцель. Суд. 1839

«Нужно российским судам по аналогии с американскими объявить об экстерриториальности и рассматривать такие дела в любом районном суде», — добавил Vladimir S.

«Какая-то слабенькая аргументация. Вполне неплохо будет как экстремистов их работников по всему шарику принимать через Интерпол», — отреагировал Alexander K.

«А *рать на чужой территории они могут?..» — задался вопросом Станислав А.

«Так Мета сначала весь таргет РФ заменили на кровавые посты и хейт. Очень много маленьких коммерческих организаций лишились клиентов. Инстаграм был коммерческим, а сейчас, когда они не дают оплатить рекламу, они и не нужны совсем. В блок они попали уже после того, как все сделали», — отметила Елена Д.

«Закрыть… к чертям собачьим. Хотят подсудности США, значит, будут действовать только на территории США», — возмутился Nikita.

«Какой интеллектуальный изыск. Наймут адвокатов по объявлениям», — иронизирует AI.

«Рупор нацизма и нетерпимости ко всему русскому. Фейкопомойка. В топку их», — добавил Андрей.

«Сам преступник решает, кто и где его судить будет. Англосакскому самомнению нет предела», — отреагировал Evgeniy.

«Зачем суд? Взяли и заблокировали. Точка», — пишет Юлия.

«А че это вдруг заплясали? О правах своих вспомнили. Ох перевертыши! Тьфу, одним словом», — комментирует новость Евгения.

«Ну так по месту регистрации пусть и шустрит», — призвала Вера.

«Т.е. гадить в России они могут, а запрещать их нельзя в России?» — задался вопросом Валерий.

«В США и работайте…» — подытожила Андрей.

Читайте также: «Какие милые!» — Facebook и Instagram разрешили призывы к убийству русских

Отметим, как сообщает РИА Новости, Тверской суд Москвы отказался прекратить рассмотрение иска Генпрокуратуры о признании компании Meta экстремистской организацией.