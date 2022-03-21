Ростов-на-Дону, , 14:19 — REGNUM В Ростове-на-Дону проводится оценка ущерба, причинённого коммунальной аварией на улице Малиновского в ночь на 21 марта. Об этом сообщил сити-менеджер донской столицы Алексей Логвиненко.

Теплосеть Gov.spb.ru

«Залито две квартиры. В пяти квартирах повреждено только остекление оконных и балконных рам. В настоящее время проводится замена всех поврежденных стекол. Собственники восьми квартир на момент осмотра отсутствовали. Поэтому оценка ущерба будет произведена позже», — написал в телеграм-канале Логвиненко.

Ремонтные работы возьмут на себя «Ростовские тепловые сети», которые несут ответственность за состояние теплотрассы.

Ликвидировать порыв теплотрассы планируется до 19:00 мск 21 марта.

ИА REGNUM сообщало, что в результате коммунальной аварии 13 человек, в том числе двое детей, получили ожоги второй и третьей степеней тяжести. Все они госпитализированы.

Читайте ранее в этом сюжете: Поставщик тепла извинился перед ростовчанами за «доставленные неудобства»