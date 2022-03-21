Москва, , 14:18 — REGNUM Франция заморозила активы ЦБ РФ. По-видимому, речь идет о части международных резервов России, заблокированных решением США, ЕС и ряда стран G7 в конце февраля, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Франция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Это не новая информация. Минфин РФ сообщил, что из-за санкций у него было заморожено около $300 млрд резервов из $640 млрд.

Фактически, незамороженными остались активы ЦБ РФ в золоте (на территории МВФ), юане, позиция в МВФ и наличные активы в основных мировых резервных валютах.

Соответственно, ЦБ РФ не может осуществлять безналичные операции, в частности, в долларах и евро — валютах, на которых приходится основная доля внешнеторговых расчетов России и внешнего долга.

Это крайне ограничило возможности Минфина погашать и обслуживать валютный госдолг и возможности ЦБ РФ по поддержке курса рубля за счет валютных интервенций.

В результате резкого давления на курс рубля регуляторы были вынуждены ввести ряд ограничений на действия с валютой и движению капитала.

Для погашения и обслуживания внешнего долга Минфина РФ в долларах США минфином США предоставлена временная лицензия до 25 мая.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что, помимо активов ЦБ РФ, во Франции было заблокировано на счетах частных лиц во французских учреждениях на сумму 150 млн евро.

Также заблокирована недвижимость общей стоимостью полмиллиарда евро, принадлежащая примерно 30 гражданам России», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Франции заморозили средства ЦБ России на сумму 22 млрд евро и счета и недвижимость частных лиц, попавших под санкции.

Читайте также: Франция заморозила активы ЦБ РФ на 22 млрд евро