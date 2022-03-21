Майкоп, 21 марта, 2022, 14:18 — ИА Регнум. В Адыгее будет создан Союз казачьей молодежи. В него войдут до 750 человек. Его создание будет осуществлено до конца апреля 2022 года. Об этом сообщил атаман Майкопского отдела Кубанского казачьего войска Александр Данилов.

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На создание организации был выделен грант в размере 150 тыс. рублей. Еще 100 тыс. рублей составило софинансирование от Майкопского отдела Кубанского казачьего войска, рассказал ТАСС атаман Данилов. Эти средства собрали из личных средств казаков по принципу так называемой папахи по кругу.

В настоящее время в районах Адыгеи избирают молодежных лидеров, которые где будут «формировать повестку дня». В настоящее время Майкопский казачий отдел, объединяет около 5,5 тыс. казаков из Краснодарского края и Адыгеи. Три казачьих общества — Апшеронское, Белореченское, Мостовское действуют на Кубани, еще пять — в Адыгее: Гиагинское, Кошехабльское, Красногвардейское, Майкопское и районное казачье общество города Майкопа.