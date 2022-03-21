Москва, , 14:24 — REGNUM Проблематике заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном были посвящены телефонные разговоры главы российского МИД Сергея Лаврова с его армянским и азербайджанским коллегами Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым. Об этом говорится в сообщении МИД.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ведомстве отметили, что 21 марта Лавров и Байрамов обменялись мнениями по ряду региональных и международных сюжетов. Они рассмотрели ход реализации ключевых положений трёхсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху, а также проблематику заключения мирного договора между Баку и Ереваном.

«Затрагивалась проблематика заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном, чему Россия готова всячески содействовать», — говорится в сообщении.

Лавров и Байрамов также затронули ситуацию вокруг Украины. С Мирзояном Лавров также обсудил двустороннюю повестку, в том числе подготовку официального визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию в апреле.

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