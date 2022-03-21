Евпатория, Крым, , 14:17 — REGNUM Приговор по уголовному делу о хищении у дольщиков более 26 млн рублей вынес суд в отношении директора фирмы в Евпатории, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым 21 марта.

Долевое строительство Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Мужчина признан виновным по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Как установлено судом, директор фирмы с 2015 года по 2016 год, не имея разрешений на осуществление строительства многоквартирного дома в Евпатории, заключал с гражданами предварительные договоры долевого участия. Однако дом сдан так и не был, люди своих квартир не получили.

Суд пришёл к выводу, что 26 млн рублей, собранные у 22 дольщиков, были похищены подсудимым, и приговорил его в шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.