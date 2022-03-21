Подгорица, , 14:14 — REGNUM В минувшие выходные на дорогах Черногории зафиксировано 27 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб один пешеход, один человек получил тяжелые травмы, сообщило Управление полиции.

ДТП

Полиция задержала 75 водителей за вождение в нетрезвом виде, сообщает RTCG.

За тот же период сотрудниками дорожной полиции составлено 880 протоколов о правонарушениях, выдано 435 постановлений о правонарушениях, конфисковано 16 пар номерных знаков и такое же количество транспортных средств исключено из дорожного движения, говорится в сообщении.