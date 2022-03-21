Донецк, 21 марта, 2022, 14:14 — ИА Регнум. В Донецке оказался обесточен Петровский водоузел, сообщил 21 марта мэр города Андрей Кулемзин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

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Он рассказал, что из-за боевых действий без воды оказались потребители всего Петровского района и микрорайона Текстильщик.

«По причине боевых действий в 13:30 обесточен Петровский водоузел. Без холодного водоснабжения остались абоненты всего Петровского района, а также микрорайона Текстильщик», — написал мэр донецкой столицы в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска 21 марта несколько раз обстреляли Донецк.