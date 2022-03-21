Ростов-на-Дону, , 14:13 — REGNUM За сутки границу с Россией пересекли более 9 тыс. беженцев из Донбасса и с Украины, сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области 21 марта.

Пограничники Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 9000 граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что ранее донской губернатор Василий Голубев заявлял, что поток беженцев в последние дни заметно вырос. Всего в Россию прибыли более 250 тыс. беженцев, эвакуированных из республик Донбасса и с Украины.