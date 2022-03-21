Ставрополь, , 14:12 — REGNUM В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело о получении взятки преподавателем колледжа. Его фигурантом стала одна из сотрудников среднего профессионального образовательного учреждения в Минераловодском городском округе, сообщили 21 марта в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как установлено следствием, в период с апреля по май 2020 года подозреваемая получила взятку от учащегося колледжа в размере 14 тыс. рублей. За эту сумму преподаватель составила дипломную работу за обучающегося, за которую ему поставили положительную оценку при защите диплома. Это позволило ему получить соответствующую квалификацию.

Несмотря на незначительный размер взятки, педагогу придется отвечать за совершение коррупционного преступления в соответствии с загоном.

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