Великий Новгород, , 14:15 — REGNUM Глыба льда упала на женщину с крыши дома в центре Великого Новгорода, ведется проверка. Об этом 21 марта сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новгородской области.

Глыба льда упала на пешехода в центре Великого Новгорода Пресс-служба СУ СК по Новгородской области

Инцидент произошел днем 21 марта на улице Новолучанская, 39. С крыши двухэтажного исторического здания на пешехода упала глыба льда. В результате травмы получила 50-летняя женщина.

«С целью установления всех обстоятельств произошедшего, следователем следственного отдела по городу Великий Новгород СУ СК по Новгородской области организовано проведение доследственной проверки», — уточнили в ведомстве.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Отметим, это не первое подобное происшествие в столице региона. Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-за плохой уборки крыш пострадали несколько человек.

Заметим, что в начале февраля главу Великого Новгорода оштрафовали на 25 тыс. рублей за плохую уборку улиц от снега и льда.

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