Багдад, 21 марта, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Вооружённые силы Ирака, совместно с отрядами правительственного ополчения провели антитеррористическую операцию в провинции Салахуддин. Об этом 21 марта сообщает информационное агентство Shafaq.

Spc. Jeffrey Alexander, US Army Армия Ирака

По данным журналистов, операция была направлена на поиск и уничтожение укрытий группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Отмечается, что в результате операции были обнаружены четыре схрона боевиков в горах Махул. Подразделения армии изъяли запасы оружия и взрывчатки, а также подорвали схроны и несколько пещер, пригодных для использования в качестве укрытия.