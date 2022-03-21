Севастополь, 21 марта, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Вода, которую получают жители Севастополя, на 95% отвечает санитарным нормам. Об этом 21 марта корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Севастопольского центра стандартизации и метрологии».

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Как уточнили в центре, в 2021 году его специалисты провели исследования 385 проб воды.

«Основная масса исследований приходится на водопроводную воду. Также севастопольцы обращаются с образцами, взятыми из индивидуальных скважин. Как правило, в 95% случаев материал отвечает санитарным нормам и лишь в 5% взятых проб была выявлена кишечная палочка или отклонения в показателях общего микробного числа», — сообщила и.о. руководителя ФБУ «Севастопольский ЦСМ» Наталья Кривенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее департамент городского хозяйства правительства Севастополя сообщил, что Чернореченское водохранилище заполнено на 94,7%, это гарантирует обеспеченность города водой на два года.