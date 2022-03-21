Самара, , 14:25 — REGNUM Завод в Самаре начинает работу над новым самолетом «Ладога». Об этом 21 марта сообщил генеральный директор этого предприятия Алексей Гусев на заседании штаба по устойчивости экономики Самарской области в региональном правительстве.

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Гусев сообщил, что на прошлой неделе был подписан контракт с Уральским заводом гражданской авиации, который по заказу Минпромторга России разрабатывает самолёт на 44 пассажирских места «Ладога». При этом самым крупным подрядчиком в создании этого самолёта стал самарский завод.

«Мы должны сделать четыре фюзеляжа для испытаний и сертификации нового самолета. Мы сохранили все компетенции после того, как заморозили программу по Ан-140, сейчас начнем активно производить новую технику», — приводит пресс-служба слова руководителя завода.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров подчеркнул, что сейчас очень важен вопрос импортозамещения и дополнительной загрузки самарских предприятий.

«Но вместе с вами мы продолжим работу и по другим проектам. Будем работать и с госкорпорацией, и с Минпромторгом РФ», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Самарской области поручил создать производителям новые возможности.