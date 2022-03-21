Монтевидео, , 14:08 — REGNUM Уругвайский сенатор от «Широкого фронта», экономист Даниэль Олескер пояснил, что рост цен, который сейчас сказывается на основной продовольственной корзине, связан с логикой капиталистического рынка. Об этом пишет Prensa Latina.

Флаги Уругвая

По его словам, когда компании решают продавать свою продукцию за границу и когда международные цены взлетают, чтобы уравнять нормы прибыли, эти цены также применяются к национальным потребителям, которые платят больше за собственную продукцию.

Он пояснил, что в такие моменты государство может применить смягчающие меры для этих последствий.

При этом сенатор отметил, что некоторые импортные ресурсы подорожали, но не настолько, чтобы оправдать нынешние цены, и не из-за роста зарплат и спроса, а вовсе наоборот: работники и пенсионеры потеряли покупательную способность при сокращениях.

В подтверждение этого анализа еженедельник Brecha указал на парадокс: в первые месяцы 2022 года наиболее значительно выросли цены на товары, которые производит и экспортирует Уругвай, такие как говядина и пшеничная мука, и, соответственно, на хлебобулочные изделия, лапшу и другие.

Издание опровергает, что это связано с ситуацией на Украине, поскольку «в действительности цены выросли с 2021 года из-за восстановления постпандемических экономик и покупательского толчка со стороны Китая».

Чтобы оправдать увеличение поставок муки, хлебобулочных изделий, а также подсолнечного масла, правительство утверждает, что Украина и Россия являются частью «мировой житницы» и что Украина — крупный экспортер подсолнечника.

Однако, отмечает издание, Уругвай сам является производителем и экспортером пшеницы и самообеспечивается производством подсолнечника, что подтверждает, что причиной роста цен является поддержание нормы прибыли обогатившегося предпринимательского сектора — единственного сектора, который выиграл от пережитых кризисов, согласно капиталистической логике.

В результате уругвайцы стали больше платить за продукты первой необходимости, особенно за мясо, которое подорожало на 25%, яйца, молоко и овощи, которые подорожали на 20−40%, а также за топливо и образование — как за школьные принадлежности, так и за плату за обучение.