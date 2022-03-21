Цхинвал, 21 марта, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Комитет государственной безопасности (КГБ) Южной Осетии предупреждает жителей Грузии об опасности для них от деятельности биолабораторий США, расположенных на грузинской территории, и призывает к сотрудничеству. Это объявление КГБ было распространено 21 марта.

Максим Цуканов ИА REGNUM Грузия, Абхазия и Южная Осетия

«КГБ обращается ко всем неравнодушным гражданам Грузии, патриотам своей страны с просьбой сообщать нам для оперативного реагирования…», — говорится в сообщении.

Сотрудники югоосетинского ведомства призвали сообщать о местах размещения оружия массового поражения, диверсионных акциях против грузинских граждан, совершаемых сотрудниками лаборатории имени Лугара, и сборах биологических образцов специалистами США, НАТО и ЕС.

В КГБ обещают сохранить анонимность тех, кто сообщит подобную информацию.

Напомним, что на территории Грузии действует так называемый «центр Лугара», являющийся американской лабораторией. По заявлению экс-министра госбезопасности Грузии Игоря Гиоргадзе, в ходе опытов в этой лаборатории погибли десятки людей.