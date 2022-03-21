Джакарта, , 14:07 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил о росте цен на продукты питания, произошедшем практически во всех странах мира, выступая на открытии 144-й сессии межпарламентского союза на Бали, сообщает CNN Indonesia.

Джоко Видодо Presidenri.go.id

«Дефицит энергии, рост цен на продукты питания, затем нехватка контейнеров для отправки существующей логистики и рост инфляции заметен почти во всех странах», — отметил Джоко Видодо.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 4699 случаев заражения коронавирусом.

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