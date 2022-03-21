Москва, 21 марта, 2022, 14:07 — ИА Регнум. На пока ещё подконтрольной украинским неонацистам части территории города Мариуполь находятся около 130 тыс. мирных жителей. Об этом 21 марта сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Больше 100−130 тыс. людей там еще есть. Людей держат в заложниках. Из контролируемых нацбатами районов их просто не выпускают — вплоть до расстрела», — сказал Пушилин.

По его словам, на территории Мариуполя ещё продолжают сопротивляться несколько тысяч украинских боевиков. Поэтому политик призвал не строить иллюзий относительно быстрой зачистки всего города.