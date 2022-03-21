Рига, , 14:06 — REGNUM Отвергнутые парламентом Латвии предложения оппозиции по снижению акциза на автотопливо означают, что литр бензина будет стоить на местных АЗС минимум на 18 евроцентов дороже. Об этом сообщил местный новостной портал lsm.lv.

Бензин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Взвесить снижение ставки акциза на топливо, по мнению оппозиции, было бы разумно, потому что из-за жестких антироссийских санкций биржевая стоимость нефти марки Brent увеличилась до 125 евро США за баррель, а поскольку санкции продолжатся, прогнозируется, что цена может достигнуть отметки и в 150 евро.

Поправки предусматривали, что ставка налога снижалась бы на 15евроцентов за литр, если биржевая цена на нефть достигала 100 и более долларов за баррель. Таким образом, этопозволило бы розничную цену горючего снизить до 20 евроцентов за литр.

При этом, прогнозируют эксперты издания, цена на нефть может достичь и 200 долларов за баррель. И это «отзеркалит» в 2,50 евро за литр бензина в Латвии,утверждают они.

Правящая коалиция Латвии большинством всего в 4 голоса не пропустила предложение оппозиции в парламенте 17 марта 2022 года. Председатель Совета по фискальной дисциплине Инна Штейнбук заявила, что принятие предложения оппозиции дорого обойдется госбюджету. По подсчетам, бюджет потерял бы примерно 190 млн евро.