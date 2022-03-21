* запрещённая в России организация

Алжир, 21 марта, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Группировка «Аль-Каида в странах исламского Магриба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) понесла тяжёлые потери в результате действий армии Алжира и ВВС Франции. Об этом 21 марта сообщает Al-Araby-al-Jadid.

Magharebia Террористы Аль-Каиды (организация, деятельность которой запрещена в России)

По данным журналистов, в результате спецоперации в районе государственной границы Мали и Алжира был убит один из лидеров группировки — Билал аль-Джазари.

Также армия Алжира смогла задержать нескольких влиятельных полевых командиров и идеологов группировки. В результате серии военных операций боевики утратили контроль над рядом территорий в Северной Сахаре и существенно снизили свою активность в странах Магриба.

«Аль-Каида"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.