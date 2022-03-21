Кострома, 21 марта, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Костромская область одновременно близка и далека от выполнения плана по вакцинации 80% взрослого населения от COVID-19. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева Вакцинация в костромской поликлинике

По информации департамента здравоохранения на 21 марта, в регионе привито 307 тысяч 796 человек — 77% от плана или 62% от всего взрослого населения области. Для достижения коллективного иммунитета медикам осталось привить 92 тысячи граждан или 3% от контрольной цифры. Однако, учитывая низкие темпы первичной вакцинации — не более 100 человек в день — на выполнение этой задачи может уйти не один месяц, и даже год.

В регионе продолжается вакцинация подростков. Напомним, с 12 до 15 лет для «медицинского вмешательства» требуется одобрение родителей. С 15 лет подросток может подписать согласие самостоятельно. Пока в область поступили 720 из заявленных 4,5 тысячи доз вакцины «ГамКовид-Вак-М». Её израсходовали более чем наполовину — вакцинацию первым компонентом прошли 466 несовершеннолетних, 241 из них завершил процесс.