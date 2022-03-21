Ярославль, 21 марта, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Плитка на Волжской набережной и верхнем ярусе Стрелки в Ярославле требует замены, а сама туристическая достопримечательность — ремонта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали городские экскурсоводы.

Верхний ярус набережной в Ярославле

На плохое состояние одной из главных туристических достопримечательностей столицы «Золотого кольца» обращают внимание уже не первый год.

«Плитка там регулярно поднимается. Последние десять лет уже кто только не выступал, все экскурсоводы обращали внимание. На это жалуются регулярно и туристы. Но каждый год ситуация одна и та же — плитка ходит ходуном. Между Успенским собором, Митрополичьими палатами и Вечным огнём. На самой набережной относительно спокойно. На нижнем ярусе экскурсоводы не ходят, мы не спускаемся туда. Конечно — это визитная карточка города. Непонятно, почему она уже десять лет в таком состоянии», — рассказала корреспонденту ИА REGNUMМария Александрова.

Треснувшая плитка

При этом экскурсоводы отмечают — перед туристами приходится извиняться.

«Прогуливаясь по Набережной, по Стрелке, мы с туристами беспечно и вдохновленно любуемся весенней Волгой, рассматриваем суровых львов на фасадах наших зданий. И, конечно, чрезвычайно очарованные всем вокруг, редко смотрим под ноги, логично ожидая, что центр города не подведёт — порадует нас качественным покрытием. Но практика показывает, что наше поведение слишком беззаботно. Плитка во многих местах ведёт себя очень непредсказуемо — то там, то тут превращается в настоящие качели. Приходится извиняться перед гостями, пробовать как-то оправдаться погодой, природой и состоянием почв. Пока никто не упал, но за туристов и за статус города очень переживаю», — поделилась своим мнением Наталья Слободянюк.

И даже попытки привести набережную в порядок, к сожалению, не дают своих плодов.

Плитка вываливается

«Ужасный позор. Стыдно за город. И очень жалко тех денег, которые «Газпром» вложил в это. Два раза перекладывали плитку и смысла не было. Когда мы приглашаем гостей в город, мы стараемся навести порядок. Когда к нам приезжают, куда мы их ведём в первую очередь? На Стрелку. Но как вообще можно туда вести гостей? Особенно после дождя. Мы наступаем на плитку и фонтан брызг. Иностранцы поражались. Это некорректно, неудобно. Мне очень жаль за свой любимый город», — подчеркнула Ирина Разживина.

Между тем, в мэрии рассказали, что сейчас спуск на Стрелку от Успенского собора собираются ремонтировать. Работы обещают начать после того, как плюсовая температура в городе будет не только в дневное, но и в ночное время.