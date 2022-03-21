Донецк, 21 марта, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта Еленовка в Донецкой Народной Республике. Об этом 21 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Иван Шилов ИА REGNUM Система «Град»

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В 13:32, по информации штаба, украинские войска, находящиеся в Новомихайловке, совершили обстрел населённого пункта Еленовка. Было выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска обстреляли Петровский район Донецка.