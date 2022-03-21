Брюссель, , 14:03 — REGNUM Страны, которые помогают России обходить введённые Европейским союзом санкции, сами могут попасть под ограничительные меры. Об этом 21 марта перед началом в Брюсселе заседания глав МИД ЕС заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

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«С политической точки зрения необходимо, что каждая страна знала, что помощь России обходить санкции может привести к введению таких санкций против неё», — цитирует РИА Новости главу внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон предпримет против Китая «значительные» меры, если Пекин решит поддержать Россию в обход американских санкций. При этом она не стала конкретизировать, о каких мерах идёт речь, добавив, что США будут координировать свои действия с партнёрами и союзниками.

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