Санкт-Петербург, 21 марта, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Смольный решил поддержать книгоиздателей и книжные магазины и на безвозмездной основе предоставит павильоны на Книжном салоне Санкт-Петербурга. Об этом 21 марта сообщил вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.

Дарья Драй ИА REGNUM Продажа книг на Книжном салоне

По его словам, в Смольном долго думали над тем, как поддержать книжников и решили провести Книжный салон в новом формате.

«Мероприятие вновь пройдет на Дворцовой площади, но размещение стенда в павильонах для всех издательств будет бесплатным. Мы откажемся от праздничных приёмов в рамках салона, и за счёт сэкономленных средств и обеспечим бесплатное участие», — рассказал чиновник.

Вход для посетителей на все мероприятия Книжного салона также остается свободным.

Напомним, впервые Книжный салон на Дворцовой площади и в здании Главного штаба Государственного Эрмитажа прошел в конце мая 2021 года. Даты на текущий год пока не называются, но также ожидается, что мероприятие пройдет в последние дни весны.