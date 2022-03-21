Москва, 21 марта 2022, 14:02 — REGNUM Россия обратилась к Китаю с просьбой о военной и экономической поддержке. Что еще хуже для Запада, так то, что Китай готов поддержать Россию, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.
Китай раскритиковал западные санкции, введенные США, Европейским союзом и другими союзниками против России, заявив, что они создают новые проблемы и мешают политическому урегулированию конфликтов.
На прошлой неделе министр иностранных дел Китая Ван И подчеркнул, что отношения Китая с Россией такие же прочные, как и в начале февраля, когда Си и президент России Владимир Путин встретились и выступили с совместным заявлением.
Как может помочь Китай?
Помимо оказания военной или экономической помощи, Китай может стать лазейкой, позволяющей избежать санкций против Москвы, и стать каналом для поставки товаров, чтобы обойти любые экспортные ограничения США и ЕС, что в сегодняшних реалиях немаловажно.
Несмотря на то, что ранее официальные лица США намекали, что если это произойдёт, то Пекин может подвергнуться вторичным санкциям.
Например, США могут запретить китайским компаниям производителей чипов и полупроводников (HiSilicon Semiconductors, Tsinghua Unigroup, Omnivision, ZTE Microelectronics, Huada Semiconductor и другим) доступ к американскому оборудованию и программному обеспечению, если Вашингтон обнаружит нарушение в экспортном контроле, продавая микросхемы в Россию.
Однако любые значимые санкции в отношении Китая также нанесут ущерб экономическим интересам Запада, которые уже находятся под давлением нынешнего глобального кризиса цепочки поставок.
А так как доля импорта США из Китая существенна, то Вашингтон вряд ли на это пойдет — слишком большие негативные последствия для экономики США.
Неразрешённый вопрос по Тайваню
За несколько часов до звонка Байдена и Си китайский авианосец «Шаньдун» прошел через Тайваньский пролив недалеко от острова Цзиньмэнь, демонстрируя силу. Эсминец с управляемыми ракетами класса Arleigh Burke частично следовал за авианосцем на его маршруте.
Китай давно претендует на эти территории и, скорее всего, вряд ли сможет договориться с США, несмотря на то, что США посылают Пекину четкий сигнал.
Сигнал о том, что ему следует ожидать быстрого ответа санкциями как против России на любое китайское вторжение в Тайвань или Южно-Китайское море. Возможно, всё идёт к вооруженному конфликту, и его начало — вопрос времени.
Что в итоге?
В итоге наблюдается глобальное соперничество и предел привычного мирового расклада.
США и Китай рассматривают украинский кризис в рамках глобального соперничества двух сверхдержав в долгосрочной перспективе. На данный момент соперничество происходит исключительно с точки зрения между США и Китаем в стиле холодной войны.
Америка понимает, что Россия, сблизившись с Китаем, сможет противостоять устоявшемуся укладу мировой финансовой системы доллара, поэтому США прилагают большие усилия, чтобы этого не допустить.
Как сообщало ИА REGNUM, ситуация, которая сложилась на Украине, тяжёлая, хотелось бы, чтобы наступил мир, заявил 18 марта председатель КНР Си Цзиньпин в ходе видеопереговоров с американским президентом Джо Байденом.
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