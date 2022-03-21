Москва, , 14:02 — REGNUM Россия обратилась к Китаю с просьбой о военной и экономической поддержке. Что еще хуже для Запада, так то, что Китай готов поддержать Россию, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Россия и Китай openDemocracy

Китай раскритиковал западные санкции, введенные США, Европейским союзом и другими союзниками против России, заявив, что они создают новые проблемы и мешают политическому урегулированию конфликтов.

На прошлой неделе министр иностранных дел Китая Ван И подчеркнул, что отношения Китая с Россией такие же прочные, как и в начале февраля, когда Си и президент России Владимир Путин встретились и выступили с совместным заявлением.

Как может помочь Китай?

Помимо оказания военной или экономической помощи, Китай может стать лазейкой, позволяющей избежать санкций против Москвы, и стать каналом для поставки товаров, чтобы обойти любые экспортные ограничения США и ЕС, что в сегодняшних реалиях немаловажно.

Несмотря на то, что ранее официальные лица США намекали, что если это произойдёт, то Пекин может подвергнуться вторичным санкциям.

Например, США могут запретить китайским компаниям производителей чипов и полупроводников (HiSilicon Semiconductors, Tsinghua Unigroup, Omnivision, ZTE Microelectronics, Huada Semiconductor и другим) доступ к американскому оборудованию и программному обеспечению, если Вашингтон обнаружит нарушение в экспортном контроле, продавая микросхемы в Россию.

Однако любые значимые санкции в отношении Китая также нанесут ущерб экономическим интересам Запада, которые уже находятся под давлением нынешнего глобального кризиса цепочки поставок.

А так как доля импорта США из Китая существенна, то Вашингтон вряд ли на это пойдет — слишком большие негативные последствия для экономики США.

Неразрешённый вопрос по Тайваню

За несколько часов до звонка Байдена и Си китайский авианосец «Шаньдун» прошел через Тайваньский пролив недалеко от острова Цзиньмэнь, демонстрируя силу. Эсминец с управляемыми ракетами класса Arleigh Burke частично следовал за авианосцем на его маршруте.

Китай давно претендует на эти территории и, скорее всего, вряд ли сможет договориться с США, несмотря на то, что США посылают Пекину четкий сигнал.

Сигнал о том, что ему следует ожидать быстрого ответа санкциями как против России на любое китайское вторжение в Тайвань или Южно-Китайское море. Возможно, всё идёт к вооруженному конфликту, и его начало — вопрос времени.

Что в итоге?

В итоге наблюдается глобальное соперничество и предел привычного мирового расклада.

США и Китай рассматривают украинский кризис в рамках глобального соперничества двух сверхдержав в долгосрочной перспективе. На данный момент соперничество происходит исключительно с точки зрения между США и Китаем в стиле холодной войны.

Америка понимает, что Россия, сблизившись с Китаем, сможет противостоять устоявшемуся укладу мировой финансовой системы доллара, поэтому США прилагают большие усилия, чтобы этого не допустить.

«Отмечая нынешнюю напряженность между Вашингтоном и Пекином, можно пессимистично оценивать возможность достижения двумя сверхдержавами соглашения по вопросу России и Украины.

Две крупнейшие экономики не смогли работать вместе над глобальными проблемами, включая борьбу с COVID-19 и изменение климата, а также смягчение глобального кризиса цепочки поставок. Они терпят неудачу снова, и снова, и снова.

Скорее всего, мир просто устал от однополярной системы и уже её не хочет. Ставки сделаны и отступать поздно, Россия участвует в переделе мировой системы вместе с Китаем», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация, которая сложилась на Украине, тяжёлая, хотелось бы, чтобы наступил мир, заявил 18 марта председатель КНР Си Цзиньпин в ходе видеопереговоров с американским президентом Джо Байденом.

Читайте также: Си Цзиньпин в разговоре с Байденом оценил нынешнюю ситуацию на Украине