Оренбургский район, Оренбургская область, 21 марта, 2022, 14:01 — ИА Регнум. В Оренбургской области в суд передано уголовное дело в отношении руководителя строительной компании. Он нарушил требования законодательства и привлек денежные средства дольщиков на сумму более 11,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Строительство

Руководителю фирмы инкриминируют привлечение денег граждан для строительства в нарушение требований законодательства России об участии в долевом строительстве многоквартирных домов в особо крупном размере. Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки.

По версии следствия, в 2017 году глава строительной компании вместо заключения и соответствующей регистрации договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома, не введенного в эксплуатацию, заключил с пятью гражданами предварительные договоры купли-продажи квартир в строящемся трехэтажном многоквартирном жилом доме в поселке Пригородный Оренбургского района.

Объём незаконно привлеченных денежных средств превысил 11,5 млн рублей. Объект до сих не введен в эксплуатацию.