Таллин, , 13:58 — REGNUM

Консервы Pixabay.com

В нынешних условиях и в перспективе сохранения рекордных цен на зерно разумнее было бы забить всех свиней на консервы для обеспечения продовольственной безопасности Эстонии. Об этом руководитель эстонской фирмы Mаgede OU Райдо Алльсаар заявил местному изданию Pealinn.

По его словам, цены на зерно в течение последних месяцев стабильно росли, а начало военного конфликта на Украине ускорило их рост: «Цены скакнули примерно в конце ноября 2021 года, поскольку прошлый год был все-таки мало урожайным во всем мире. Последние 30−40% добавила Украина».

По словам управляющего фермой Saidafarm OU Юхана Сяргава, ситуация с ценой на зерно проста — она растет на 10 процентов в день.

Сяргава считает, что Украина теперь не будет поставлять зерно, а Россия будет направлять свое зерно на другие рынки:«Украина и Россия вместе поставляли 33% этого товара. Теперь это количество ушло на мировой рынок».

«Разумеется, Россия будет направлять свое зерно в другие страны: рынков за пределами Европейского союза и США довольно много», — убежден эстонский фермер.

Хозяин фермы Soone Farm OU Мадис Тамм считает, что государство должно сконцентрироваться на поддержке национального свиноводства: «Свиноводство как стратегическую отрасль следует поддержать для того, чтобы оно вообще не исчезло. Если оно исчезнет, его будет уже не восстановить».