Москва, , 13:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провели телефонный разговор, сообщает 21 марта сайт Кремля.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Стороны обсудили сотрудничество между двумя странами, в том числе реализацию договорённостей, достигнутых по итогам визита Мирзиёева в Россию в ноябре 2021 года.

Кроме того, Путин проинформировал президента Узбекистана о ходе специальной военной операции России на Украине по защите республик Донбасса. Мирзиёев с пониманием высказался о позиции и действиях российской стороны, рассказали в Кремле.