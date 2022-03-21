Москва, , 13:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым ситуацию на Украине, передаёт 21 марта пресс-служба Кремля.

Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев Kremlin.ru

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В частности, Путин проинформировал о ходе специальной военной операции на Украине. В свою очередь, президент Узбекистана с пониманием высказался о позиции и действиях российской стороны.

Также лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая реализацию договорённостей, достигнутых по итогам визита Президента Узбекистана в Россию в ноябре 2021 года.

Главы государств обменялись поздравлениями в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан. Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнёрства и союзничества двух стран, расширении взаимовыгодных связей в политической, торгово-экономической, гуманитарной и иных сферах.