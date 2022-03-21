Москва, , 13:59 — REGNUM Российский блогер Эдвард Бил (Эдуард Биль) получил реальный срок за массовое ДТП в центре Москвы. Информацию об этом 21 марта передаёт Telegram-канал прокуратуры города Москвы.

Эдвард Бил Цитата из видео на YouTube

Пресненский суд Москвы приговорил блогера к одному году и двум месяцам колонии общего режима. Также Билу нельзя будет управлять транспортными средствами в течение трёх лет.

Напомним, что 1 апреля 2021 года Эдвард Бил стал участником крупного ДТП в центре Москвы. По данным ГИБДД, машина блогера выехала на встречную полосу и столкнулась с четырьмя автомобилями.