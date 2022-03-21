Таллин, 21 марта, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Индекс цен производителей промышленной продукции Эстонии в феврале 2022 года по сравнению с февралем 2021 года увеличился на 26,3%, свидетельствуют данные Департамента статистики страны.

Рост цен

В феврале значительное влияние на резкий рост инфляции оказало повышение цен в производстве изделий из металла, топливных масел, электронного оборудования, а также в производстве химикатов и химической продукции.

Как отметила ведущий аналитик департамента Эвели Шокман, цифры могли быть еще выше, но «спасло» месячное снижение цен — по сравнению с январем 2022 года — зафиксировано падение инфляции в деревообработке и в производстве изделий из древесины.

По сравнению с февралем 2021 года индекс цен на экспортную продукцию Эстонии повысился на 22%, а на импортную — на 25,1%.