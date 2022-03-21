Суземский район, , 13:56 — REGNUM Следы незаконной охоты обнаружили 21 марта инспекторы охраны заповедника «Брянский лес», сообщили в сообществе природного комплекса.

Олень

Сотрудники заповедника вышли в обычный ежедневный рейд. Вблизи деревни Берёзовка Суземского района, которая располагается в 500 метрах от охраной зоны «Брянского леса» и двух километрах от границы заповедной территории, на обочине автодороги Холмечи — Суземка инспекторы обнаружили кровь.

При дальнейшем осмотре инспекторы определили, что ночью браконьеры убили благородного оленя.

Удалось установить следы автомобиля, полиция проводит на месте происшествия необходимые следственные мероприятия.