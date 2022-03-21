Кишинёв, , 13:52 — REGNUM В Кишинёве депутаты парламента Молдавии от оппозиционной партии «Шор» и их сторонники 21 марта вышли на акцию протеста к администрации президента республики. Трансляция была опубликована на странице находящегося в бегах лидера партии Илана Шора в соцсети Facebook.

Майя Санду Иван Шилов © ИА REGNUM

Активисты заявили о недовольстве работой властей, так как в стране сильно выросли цены и тарифы, а пенсии остались на низком уровне. Протестующие обвинили происходящем президента республики Майю Санду и её партию «Действие и солидарность», ставшую правящей в августе 2021 года.

«Мы пришли выдвинуть ультиматум. Майя Санду должна уйти. Если она не уйдет, ее придется принудительно вывести из этого здания», — заявила один из лидеров партии Марина Таубер.

Таубер также обвинила руководство Молдавии в том, что из-за своей «некомпетентности» оно ведёт страну в ещё больший кризис.

Стоит отметить, что с лета 2021 года уровень жизни в Молдавии начал стремительно падать. Резко выросли цены на природный газ, топливо для автомобилей и хлеб. После начала спецоперации по денацификации Украины ситуация еще ухудшилось.

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