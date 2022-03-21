Москва, 21 марта, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Гуманитарная обстановка в городе Мариуполь Донецкой Народной Республики остаётся критической. Об этом 21 марта заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Dnr-online.ru Флаг ДНР

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

По его словам, военнослужащие ДНР, рискуя собственной жизнью производят эвакуацию мирных жителей из города. Однако этому препятствуют боевики из украинских вооружённых формирований.

«Вчера удалось доставить первый конвой в одну из центральных больниц. Картина чудовищная. Люди, испытывая жажду, вынуждены пить из луж. В таком состоянии находятся гражданские лица», — сказал Пушилин.