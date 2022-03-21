Дудинка, Красноярский край, , 13:51 — REGNUM В Дудинке Красноярского края местному жителю предъявлено обвинение в убийстве трёхмесячной дочери («в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Мужчина заключён под стражу, сообщили ИА REGNUM 21 марта в Главном следственном управлении СКР по региону.

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По версии следствия, ночью 18 марта пьяный отец в ванной комнате сел на свою трёхмесячную дочь, лежавшую на полу.

В ходе допроса мужчина заявил, что был сильно пьян, взял плачущего ребёнка на руки и пошёл в туалет. Там он запнулся об унитаз и упал вместе с младенцем на руках. При попытке встать пьяный мужчина сел на ребёнка, а затем уснул.

По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, девочка умерла в результате механической асфиксии от сдавления грудной клетки. Её мать в это время гостила у знакомых.

Соседи, проживающие этажом ниже, сообщили в аварийную службу о затоплении их ванной комнаты. При вскрытии квартиры полицейские обнаружили в ванной мужчину, сидевшего на ребёнке.

Обвиняемый заключён под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, следователи также намерены дать оценку действиям сотрудников органов системы профилактики.

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